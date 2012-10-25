Оппозиционер Развозжаев официально отказался от явки с повинной

Леонид Развозжаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Обвиняемый в подготовке к организации массовых беспорядков в России Леонид Развозжаев написал заявление, в котором отказывается от явки с повинной. Об этом сообщил Марк Фейгин, который представляет интересы оппозиционера. Такое заявление адвокат сделал после посещения своего подзащитного в СИЗО-2 "Лефортово".

Леонид Развозжаев настаивает на том, что явку с повинной он написал под давлением следователей.

Сегодня же украинское МВД признало, что оппозиционер был похищен на их территории, передает "Русская служба новостей".

После этого заявления Развозжаев потребовал возбудить уголовное дело по факту его похищения на Украине.

"Он оформил заявление в Следственный комитет по статье 126 УК РФ о похищении, которое произошло 18 октября на Украине", – цитирует адвоката Марк Фейгин "Интерфакс".

Напомним, оппозиционер Леонид Развозжаев является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, оппозиционер Развозжаев находился в Киеве, где был похищен неизвестными и доставлен в Москву. 21 октября он добровольно явился к следователю и написал явку с повинной. На 10 листах он подробно описал приготовление им, а также координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и "иными лицами" массовых беспорядков на территории России. Следствие предъявило ему обвинение. Позже Развозжаев заявил, что хочет отказаться от своих показаний, так как дал их под давлением.