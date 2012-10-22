Оппозиционер Развозжаев написал явку с повинной

Леонид Развозжаев признался в организации беспорядков 6-го мая на Болотной площади. Он написал явку с повинной. Оппозиционер признался, что беспорядки финансировалась из-за рубежа

Фигурант дела о подготовке к организации массовых беспорядков в России Леонид Развозжаев написал явку с повинной. Он сам обратился к следователям 21 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В присутствии адвоката Развозжаев был допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 212 УК (приготовление к организации массовых беспорядков).

На 10 листах Развозжаев подробно описал приготовление им, а также координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и "иными лицами" массовых беспорядков на территории России. Он также рассказал о причастности указанных лиц к массовым беспорядкам, произошедшим 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, говорится в релизе Следственного комитета.

Как следует из документа, мероприятия финансировал грузинский политик Гиви Таргамадзе. Все изложенное в явке с повинной будет проверено следствием.

Напомним, Развозжаев является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели этой ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В частности, в фильме есть фрагмент видео, где координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратники якобы беседуют с Таргамадзе.

Как сообщалось ранее, Развозжаев находился в столице Украины Киеве, где подал заявление о предоставлении ему политического убежища в управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Однако когда оппозиционер вышел из здания управления, он был похищен неизвестными и доставлен в Москву. Суд арестовал Развозжаева на два месяца.