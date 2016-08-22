Кибовский, Мединский и режиссеры расскажут москвичам о "Ночи кино"

Глава московского департамента культуры Александр Кибовский вместе с другими участниками встречи расскажет жителям столицы о программе "Ночи кино" на пресс-конференции, которая состоится 22 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Информацией о предстоящей акции с москвичами также поделятся министр культуры России Владимир Мединский, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, советник Департамента кинематографии российского министерства культуры Ольга Любимова, кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин и председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Пресс-конференцию, которая начнется в 12:00, можно будет посмотреть в режиме online на сайте мэра и правительства столицы.

Акция "Ночь кино" пройдет 27 августа в кинотеатрах, музеях, библиотеках, парках и культурных центрах Москвы и других российских городов. Посетителей ждут не только любимые фильмы и творческие встречи с известными деятелями культуры, но и концерты, лекции, мастер-классы и тематические экскурсии.

В рамках мероприятия зрители смогут бесплатно посмотреть лучшие отечественные картины на открытом воздухе, а начинающие актеры – попробовать себя на съемочной площадке.