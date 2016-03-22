В честь Дня воды в городе всю неделю будут идти мастер-классы и акции

Фото: m24.ru/Ярослав Кирилов

22 марта во всем мире отмечается День воды. В городе в честь этого праздника всю неделю будут идти экологические акции, лекции и мастер-классы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

25 марта в 12:00 посетители библиотеки № 128 имени Шолохова смогут провести лабораторные эксперименты с водой.

27 марта в Государственном биологическом музее имени Тимирязева с 12:00 до 16:00 пройдут викторины "Течет река Сетунь" и "Околоводная растительность" и мастер-класс "Водные животные". Также там будет работать экологическая площадка "Лаборатория водяного", гости которой смогут поучаствовать в игре "Вода – источник жизни!", сделать из бумаги кувшинку или синего кита.

Экоцентр "Битцевский лес" проведет игру "Структура воды", в ходе которой участники познакомятся с составом молекулы и тремя состояниями воды, а также презентация водных фокусов. В ней смогут принять участие дети до 12 лет.

Мастер-классы и занятия по водной тематике пройдут также в школах и детских садах города. 25 марта в школе №1101 специалисты прочитают лекции ко Дню воды, а 28 марта – в центре социальной помощи семье и детям "Тропарево-Никулино". Детям расскажут о круговороте воды, о животных и растениях, жизнь которых тесно связана с водными объектами, механизмах образования океанов, рек и прудов.

В школе №814 для учащихся седьмых классов в эту пятницу пройдет экологический брейн-ринг "Вода – источник жизни". 22 и 25 марта в школе № 1467 ученикам расскажут о воде в повседневной жизни, ее появлении в природе и способах очистки.

Помимо этого, специалисты природных территорий "Тушинский", "Покровское-Стрешнево" 23, 24 и 25 марта проведут в детских садах и школах САО цикл тематических занятий "Путешествие капельки".

В школах и детских садах Восточного округа занятию проведут сотрудники природных территорий "Измайлово" и "Косинский".