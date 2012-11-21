Оппозиционеру Развозжаеву предъявлено обвинение в разбое

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет предъявил оппозиционеру Леониду Развозжаеву обвинение в разбое, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, Развозжаев 15 лет назад "вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, чтобы совершить разбойное нападение и похитить имущество предпринимателя из Ангарска, торговавшего меховыми изделиями".

В СК сообщили, что 4 декабря 1997 года Развозжаев и его подельники, вооруженные ружьем и двумя пистолетами, ворвались в квартиру предпринимателя, связали и избили его, похитили видеокамеру и 500 меховых шапок и скрылись. Сумма ущерба составила 95 миллионов неденоминированных рублей.

Однако тогда расследование уголовного дела так и не было завершено. В СК отметили, что "не столь давно в интернет-приемную комитета обратилась жительница Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие нападение на ее мужа, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности".

Прокуратура передала уголовное дело о разбое в Следственный комитет.

Напомним, что Развозжаев является фигурантом другого уголовного дела, по которому он, а также Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев обвиняются в подготовке к организации массовых беспорядков в России.

Как сообщалось ранее, Развозжаев находился в Киеве, где был похищен неизвестными и доставлен в Москву. 21 октября он добровольно явился в полицию и написал явку с повинной, в которой подробно описал приготовление массовых беспорядков. Однако 25 октября Развозжаев отказался от явки с повинной, заявив, что писал документ под давлением следователей.