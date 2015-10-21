Минтранс не подтвердил покупку акций "Трансаэро" авиакомпанией S7

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Официальной информации о покупке генеральным директором компании S7 Владиславом Филевым контрольного пакета акций "Трансаэро" пока нет, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Официальной информации ни в Минтрансе, ни в Росавиации на данный момент нет, – заявил Соколов в эфире телеканала "Россия 24". – Мы уже слышали много идей, разговоров, предложений. Были и оферты со стороны "Аэрофлота" о приобретении крупного пакета акций компании. Но все это окончилось ничем."

Ранее сообщалось, что Филев приобрел "не менее 51 процента акций" "Трансаэро" у Александра Плешакова. Сумма сделки не называется, однако участники отметили, что она "существенно больше одного рубля".

По словам Филева, что у акционеров "Трансаэро" есть план урегулирования отношений с кредиторами авиакомпании. Он также отметил, что новые акционеры постараются избежать банкротства авиакомпании.

Напомним, самолеты компании "Трансаэро" не смогут летать с 26 октября. Сейчас находящийся на грани банкротства перевозчик завершает свои последние рейсы. Пассажиров авиакомпании, которые приобрели билеты на даты до 15 декабря перевезет компания "Аэрофлот", остальные клиенты смогут получить обратно потраченные деньги.

Уже сейчас авиакомпания перевозит пассажиров не в полном объеме – часть рейсов выполняется силами "Аэрофлота". Чтобы предупредить клиентов об изменении времени и места вылета на сайте "Трансаэро" запущен сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN. Информация с планом полетов также ежедневно обновляется на сайтах "Аэрофлота" и "Трансаэро" и в официальных аккаунтах перевозчиков в соцсетях.

Отметим, что полеты авиакомпания "Трансаэро" прекращает из-за долгов. Перевозчику предстоит вернуть около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг компании перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.