Около миллиона москвичей могут принять участие в шествии "Бессмертного полка"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Участие в шествии "Бессмертный полк" 9 мая могут принять участие около миллиона москвичей. Такие цифры называют организаторы акции, сообщает Агентство "Москва".

По словам сопредседателя патриотического общественного движения "Бессмертный полк" Николая Земцова, шествие начнется в 15:00 от стадиона "Динамо" по улице Тверская через Красную площадь.

В этом году организаторы учтут недочеты прошлых лет. В частности, подвезут больше воды, которую будут раздавать бесплатно по всему маршруту. Также иначе расставят кареты скорой помощи.

Земцов отметил, что специальной регистрации и условий для участия не требуется. "Достаточно просто иметь точное понимание, что вы имеете отношение к победе, что она вам завещана вашими отцами и дедами, а если у вас есть фотография, ее можно взять в любом формате, даже в самом маленьком", – сказал он.

Также всем желающим раздадут транспаранты, на которых написано – "неизвестный солдат". "Люди их несли в прошлый День Победы", – подчеркнул Земцов.