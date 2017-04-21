Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 15:48

Экономика

Около миллиона москвичей могут принять участие в шествии "Бессмертного полка"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Участие в шествии "Бессмертный полк" 9 мая могут принять участие около миллиона москвичей. Такие цифры называют организаторы акции, сообщает Агентство "Москва".

По словам сопредседателя патриотического общественного движения "Бессмертный полк" Николая Земцова, шествие начнется в 15:00 от стадиона "Динамо" по улице Тверская через Красную площадь.

В этом году организаторы учтут недочеты прошлых лет. В частности, подвезут больше воды, которую будут раздавать бесплатно по всему маршруту. Также иначе расставят кареты скорой помощи.

Земцов отметил, что специальной регистрации и условий для участия не требуется. "Достаточно просто иметь точное понимание, что вы имеете отношение к победе, что она вам завещана вашими отцами и дедами, а если у вас есть фотография, ее можно взять в любом формате, даже в самом маленьком", – сказал он.

Также всем желающим раздадут транспаранты, на которых написано – "неизвестный солдат". "Люди их несли в прошлый День Победы", – подчеркнул Земцов.

"Бессмертный полк" – общественная акция, которую проводят в День Победы с 2012 года. Участники выстраиваются в колонну и несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция проходит во многих городах России и за рубежом. В 2015 году самой северной точкой стал поселок Хатанга, расположенный за полярным кругом. Также шествия прошли в Южной Корее и США.

В прошлом году колонна "Бессмертного полка" прошла по Ленинградскому проспекту, улице Тверская, улице Тверская-Ямская, через Охотный ряд, Манежную и Красную площади. Движение транспорта по маршруту перекрывали. На пути развернули десять полевых кухонь, где любой участник шествия мог отведать кашу и чай. За безопасностью участников "Бессмертного полка" следили свыше 220 сотрудников МЧС.

Станции метро "Охотный ряд", "Площадь революции", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека имени Ленина", "Боровицкая", "Улица 1905 года", "Краснопресненская" и "Баррикадная" были закрыты на вход-выход во время всего шествия. В акции приняли участие более 700 тысяч человек.

Сюжет: День Победы
