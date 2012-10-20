Российский оппозиционер Леонид Развозжаев исчез в Киеве

Фото: ИТАР-ТАСС

В Киеве исчез российский оппозиционер, помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев, объявленный в федеральный розыск по делу о приготовлении массовых беспорядков. Развозжаев попросил Украину о политическом убежище.

Оппозиционер подал соответствующие документы в управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Когда Развозжаев вышел из здания управления его похитили неизвестные, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в сентябре российская оппозиция "Левый фронт" и украинская "Боротьба" принялись за реализацию проекта "по противодействию политическим репрессиям".

Поводом для возбуждения уголовного дела, фигурантом которого являются Развозжаев, Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев, стала информация, изложенная в фильме "Анатомия протеста – 2". Речь идет о предполагаемом намерении оппозиции силой захватить власть в России, используя для этого зарубежное финансирование.

Удальцов и Лебедев были вызваны для допроса в Следственный комитет. В их квартирах прошли обыски. Решением Басманного суда Лебедев был арестован на два месяца. Удальцов отпущен с подпиской о невыезде.