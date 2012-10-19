Форма поиска по сайту

19 октября 2012, 19:24

Экономика

Помощник депутата Госдумы Развозжаев объявлен в федеральный розыск

Фото: ИТАР-ТАСС

Помощник депутата Госдумы Ильи Пономарева Леонид Развозжаев объявлен в федеральный розыск по делу о приготовлении к массовым беспорядкам, передает "Интерфакс".

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, его помощника Константина Лебедева, а также Развозжаева по факту приготовления к организации массовых беспорядков.

Поводом послужили результаты проверки материалов фильма "Анатомия Протеста-2", показанном на НТВ 5 октября. В тот же день Удальцов и Лебедев были вызваны на допрос в СК в качестве подозреваемых, в их квартирах прошли обыски.

Создатели "Анатомии протеста -2" утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В фильме показан фрагмент видео, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с грузинским депутатом Гиви Таргамадзе. По словам авторов фильма, у последнего есть опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, на Украине и массовых беспорядков в Белоруссии.

На допросе Удальцов и Лебедев заявили, что не имеют отношения к организации массовых беспорядков, однако подтвердили факт своих встреч с жителями Грузии летом 2012 года в Минске. Удальцов заявил, что не признает вины, а решение о своем уголовном преследовании назвал политическим.

18 октября Басманный суд арестовал Лебедева до 16 декабря, удовлетворив ходатайство следствия.

акции следствие розыск Следственный комитет РФ Сергей Удальцов Леонид Развозжаев

