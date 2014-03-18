Столичные власти выставили на торги 100% акций трех предприятий

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти выставили на торги 100% акции трех предприятий. Как сообщает официальный порта мэра и правительства Москвы, инвесторы смогут приобрести акции компаний "Московский трубозаготовительный комбинат" (начальная цена 3,063 миллиарда рублей), "Экспериментальное строительство" (141,8 миллионов рублей) и "Зеленоградское ремонтно-строительное управление" (80,9 миллионов рублей)/

"Московский трубозаготовительный комбинат" основан в 1984 году. Предприятие производит защитные антикоррозионные полимерные, балластные и теплоизоляционные покрытия на стальные и полимерные трубы для газовых и нефтяных трубопроводов, водопроводных и канализационных сетей.

ОАО "Экспериментальное строительство" было образовано в 1996 году на базе бывшего треста "Мосспецмонолит". "Зеленоградское ремонтно-строительное управление" занимается капитальным и текущим ремонтом жилищного фонда, объектов здравоохранения и социально-культурного назначения.

20 марта пройдет презентация (road show) выставленных на торги пакетов акций.