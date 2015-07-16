ЦППК предлагает выиграть велосипед, купив билет на электричку

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

С 16 июля москвичи смогут выиграть велосипед, купив билеты на электрички-экспрессы. Жители столицы смогут принять участие в акции "Километры на удачу, велосипед в придачу!". Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Как пояснили в ЦППК, для участия нужно купить абонемент или разовый билет на экспресс. "Необходимо приобрести абонемент на экспресс без указания посадочных мест стоимостью не менее 2500 рублей или разовый билет на экспресс с предоставлением места на любое из железнодорожных направлений" - сообщили в пресс-службе.

Для участия в итоговом розыгрыше 5-и велосипедов до 30 августа нужно зарегистрировать билеты на сайте компании. Сумма зарегистрированных разовых билетов должная превышать 5000 рублей на одного человека. Акция проводится в Москве, Московской, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областях.

Фото предоставлено пресс-службой ЦППК

Уже сейчас пассажиры могут увидеть будущие призы, которые размещены в демонстрационных боксах на Казанском, Ярославском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Напомним, в сентябре 2014 года в Москве проводилась акция "На работу на велосипеде!", приуроченная ко всемирному дню без автомобиля. В этот день провезти велосипед в электричке можно было бесплатно. Услугой воспользовалось 543 пассажира.

С этого года услуга по бесплатному провозу велосипедов доступна в дневное время с 11:00 и до 16:00 часов. Для этого при покупке билета в пригородной кассе необходимо получить провозной документ на транспортное средство.

Ольга Афанасьева, Элиза Таян