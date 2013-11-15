Уголовное дело возбуждено после акции питерского художника в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

После скандальной акции художника Петра Павленского на Красной площади возбудили уголовное дело. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде", - сказал собеседник информагентства.

Ранее сообщалось, что Павленский провел в воскресенье акцию, после которой попал в больницу. Петербургский художник, раздевшись на Красной площади, прибил свои половые органы к брусчатке.