14 апреля 2015, 18:48

Экономика

Ювелирная компания Valtera снижает цены на 70 процентов

Фото: facebook.com/Valtera.jewelery

Ювелирная компания Valtera объявила о масштабной распродаже украшений со скидками до 70 процентов.

Акция действительна на выделенный ассортимент украшений, представленных в магазинах сети. Их количество ограничено, но скидки будут действительны до полной ликвидации товара. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Ювелирный бренд Valtera выступает на российском рынке с 2003 года – тогда компания открыла свой первый фирменный магазин в Москве. В ассортиментный ряд Valtera входят дизайнерские кольца, браслеты, шармы, серьги, цепи и другие украшения.

