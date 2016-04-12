Жители Орехово-Борисово провели флешмоб в честь Дня космонавтики

Фото: читатель m24.ru Григорий

Жители столичного района Орехово-Борисово Южное провели флешмоб к 55-летию полета в космос Юрия Гагарина, сообщил читатель m24.ru Григорий.

По словам участников, цель акции "Поехали-55!" – "напомнить о роли нашего народа в освоении космического пространства".

Накануне юбилейной даты ровно в 20:00 окнами жилого дома, расположенного по адресу Шипиловский проезд дом 61 корпус 2 была высвечена цифра "55".

"Все мы долго готовились и очень переживали. Не обошлось и без сложностей. У нас возникла заминка с написанием одной цифры и только со второго захода получили нужный результат!" – сказала участница акции Дарья Мельничук.

Отмечается, что это не первая акция, которую проводят жильцы дома. В прошлом году прошла аналогичная по замыслу и исполнению акция "Зажги в своих окнах Победу!".