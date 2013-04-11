Сергей Мавроди заявил о желании стать президентом России

Сергей Мавроди. Фото: ИТАР-ТАСС

Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди собрался баллотироваться на пост президента России. По словам Мавроди, его организация является единственной оппозицией в стране.

"Буду выдвигаться в президенты. Я хочу помочь своему Отечеству и знаю, как это сделать", - заявил Мавроди в интервью РИА Новости.

Следующие президентские выборы в России пройдут в 2018 году.

Мавроди известен, прежде всего, как создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории России - "МММ". В 1994 году ролики "МММ" занимали почти половину рекламного времени на телеканалах страны. От деятельности Мавроди пострадали миллионы людей, лишившиеся своих сбережений.

В 2007 году Мавроди был приговорен к 4,5 годам лишения свободы. Отсидев положенный срок, основатель "МММ" немедленно взялся за старое - создал финансовую пирамиду "МММ-2011". Жертвами новой пирамиды стали десятки тысяч вкладчиков. Но проблем с законом у Мавроди не возникло - с самого начала создания "МММ-2011" он не скрывал, что его новая организация будет финансовой пирамидой, что нашло отражение даже в оформлении сайта "МММ-2011".

В мае прошлого года Мавроди приостановил выплаты участникам этой пирамиды и тут же объявил о создании новой - "МММ-2012".