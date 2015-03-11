Москвичей попросили прислать свои дневники для "Библионочи"

В рамках "Библионочи" Высшая школа экономики запустила проект "Дневник горожанина". Материалом для него станут присланные дневники реальных людей.

Организаторы проекта собирают разные дневники – от фото-блогов до текстовых файлов. Единой тематики также нет. Однако участникам проекта предлагается выбрать из четырех рубрик:

• "Необычная история, которая со мной произошла" или "дневник героя";

• "Один день из моей жизни" или "дневник обывателя";

• "Что происходит у меня на работе" или "дневник специалиста";

• "Где я был в прошлом месяце/году" или "дневник путешественника".

На основе присланных материалов организаторы создадут тотальную инсталляцию, включающую в себя видео-проекцию, распечатанные материалы и другие форматы визуализации. Другая часть контента превратится в театрализованный перформанс: отрывки из дневников прозвучат со сцены или будут разыграны студентами.

Итоги проекта представят 24 апреля 2015 года в библиотеке-читальне имени Тургенева.

Для участия в акции нужно прислать свой дневник на почту: dnevnikgorozhanina@gmail.com до 1 апреля.

Напомним, в этом году "Библионочь" пройдет в ночь с 24 на 25 апреля. Она станет центральным событием Года литературы. Тема акции – "Открой дневник – поймай время".

Горожане смогут совершить путешествие во времени с помощью дневников писателей и обычных соотечественников. Участие в "Библионочи" примут не только библиотеки, но также литературные музеи и книжные магазины.