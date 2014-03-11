На стене Третьяковской галереи покажут 15-метровую работу Бэнкси

Новая "Девочка с шаром" Бэнкси. Фото предоставлено пресс-службой организаторов московской акции

13 марта на стене Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу представят 15-метровую проекцию новой версии работы стрит-арт художника Бэнкси "Девочка с шаром". Показ проведут в рамках акции в поддержку сирийских детей-беженцев, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

"Обновленная" картина знакомит зрителя с маленькой сирийской девочкой с платком на голове, от которой улетает красный шар в форме сердца. Британец создал эту версию специально для проекта #WithSyria, приуроченного к трехлетию с момента начала войны в Сирии.

Новую "Девочку с шаром" покажут одновременно в главных городах мира – Москве, Париже, Лондоне, Амстердаме, Вашингтоне и других. Гости мероприятия смогут отпустить в небо с Крымской набережной светящиеся красные шары.

Начало акции – в 20.00.