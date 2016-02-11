"Аптекарский огород" разыграет бананы любви

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В Ботаническом саду МГУ разыграют плоды Большого банана. Акция приурочена к Дню святого Валентина 14 февраля.

Для участия в розыгрыше нужно отправить письмо с пометкой "Банан любви" и своими контактами на электронный адрес pr.hortus@yandex.ru. Победителей определят 12 февраля. Банан получит каждый 14 отправитель письма. Всего призовых ростков девять.

Также обладатели ценного экзотического растения смогут бесплатно посетить фестиваль "Тропическая зима" и увидеть редчайшие виды орхидей со всего света в оформлении лучших флористов Москвы.

По словам директора "Аптекарского огорода, банан – это одна из самых высоких трав в мире, а вовсе не пальма. В саду МГУ она достигает высоты 6-7 метров и хорошо плодоносит".

"Аптекарский огород разыгрывает бананы уже не в первый раз. Предыдущие акции проходили 21 июля, 10 августа, в преддверии Хэллоуина и перед Новым годом.

Валерия Волошина