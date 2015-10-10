Сергей Удальцов объявил голодовку в колонии

Фото: m24.ru

Оппозиционер Сергей Удальцов, осужденный на 4,5 года по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади, объявил голодовку после его помещения в штрафной изолятор Тамбовской колонии, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня Сергею вынесли очередной выговор и отправили в штрафной изолятор. В знак протеста он объявил голодовку", - рассказала его жена Анастасия, отметив, что Удальцов не совершал каких-либо нарушений, которые могли бы дать основание для его помещения в штрафной изолятор.

"Мы думаем, что это связано с тем, что нам остался месяц до подачи заявления на УДО, с которым могут быть проблемы в случае взысканий", - сказала она.

Она добавила, что за все время нахождения в колонии оппозиционеру было вынесено уже несколько мелких взысканий, в том числе за неправильно застеленную кровать, а также за использование чужой телефонной карты, которую, по ее словам, ему дал надзиратель.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

Всего по "болотному делу" проходят более 30 человек, несколько фигурантов были амнистированы, один был направлен на принудительное психиатрическое лечение.