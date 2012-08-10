ФАС может уменьшить долю иностранного капитала в "ВымпелКом Лтд"

ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала в правительстве условия соглашения с норвежской компанией Telenor. Условия сделки не разглашаются, однако, по информации газеты "Коммерсантъ", ФАС может потребовать от Telenor снижения доли в компании "ВымпелКом Лтд", чтобы размер пакета акций всех иностранных партнеров был сопоставим с долей российской фирмы Altimo.

"ВымпелКом Лтд" является крупным мировым оператором связи. Одна из главных компаний в его составе - ОАО "ВымпелКом", распространяющая свои услуги под брендом "Билайн". Сейчас у Telenor и египетской компании Weather Investments II в сумме 57,8% голосующих акций "ВымпелКома", а у Altimo — 25%.

По настоянию ФАС, гендиректор ОАО "ВымпелКом" должен иметь российское гражданство. Но, по информации "Коммерсанта" из источника, близкого к правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в стратегических областях, соглашение ФАС содержит еще три пункта. Во-первых, Telenor не должна препятствовать достижению паритета во владении акциями "ВымпелКом Лтд" между российскими и иностранными акционерами. Во-вторых, до достижения паритета иностранные акционеры не должны увеличивать свою долю в компании. Третий пункт как раз предполагает паритет между российским и всеми иностранными инвесторами в совете директоров "ВымпелКома".

В апреле ФАС оспорила в арбитражном суде Москвы сделку Telenor по выкупу акций "ВымпелКома" у египетской фирмы Weather. Таким образом Telenor увеличила свою долю в "ВымпелКоме" до 39,5% голосующих акций. На этих условиях Telenor была готова поддержать вхождение Weather в наблюдательный совет "ВымпелКома". Однако ФАС посчитала сделку нарушающей закон об иностранных инвестициях в стратегические общества.

"Мировое соглашение достижимо единственным способом: три крупнейших акционера компании сядут за стол переговоров и договорятся, кто продает и кто покупает акции. Для паритета между Altimo и иностранцами необходимо, чтобы Нагиб Савирис [владелец Weather] продал практически весь свой пакет или чтобы и он, и Telenor серьезно снизили свои доли",— отмечает аналитик "Тройки Диалог" Анна Лепетухина. Однако она сомневается, что Telenor и Weather пойдут на это.