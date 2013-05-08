Форма поиска по сайту

08 мая 2013, 21:07

Экономика

Полиция задержала 14 человек в парке Горького

Фото: Москва 24

На акции "Оккупай Горький" в парке Горького задержаны 14 человек. В их числе – оппозиционер Илья Яшин и член совета депутатов московского района Зюзино Константин Янкаускас.

Как сообщил на своей странице в Twitter Сергей Удальцов, общее число задержанных составляет 14 человек. По его данным, 12 человек находятся в автозаке, который уже покинул территорию парка Горького, а еще два человека были задержаны у входа в парк.

Илья Яшин в своем микроблоге называет имена задержанных. "В автозаке 12: Чагаев, Янкаускас, Давыдов, Путенихин, Винярский, Макаров, Чеканов, Левиев, Абрамов, Пинчук, Санников, Яшин", - пишет он.

По словам очевидцев, полиция призывает собравшихся у входа в парк разойтись, так как акция не согласована.

По данным Удальцова, задержанные в ходе акции были доставлены в ОВД "Якиманка", где в их отношении будут оформлены протоколы по статье 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

