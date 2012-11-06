Большинство россиян против переворотов и революции - ВЦИОМ

Фото: ИТАР-ТАСС

Россияне характеризуют Октябрьскую революцию 1917 года как мощный толчок в развитии страны. Однако сегодня подавляющее большинство решительно высказывается против каких бы то ни было переворотов и революций. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Большинство россиян убеждены, что переворот в нашей стране сегодня допустить нельзя (78%). Это мнение разделяют те, кто считает любую революцию трагическим событием (89%), сторонники "Единой России" (85%) и непарламентских партий (86%), а также те, кто одобряет деятельность президента (85%).

Лишь 13% опрошенных полагают, что России нужна революция. Так думают в основном те, кто считает переворот шансом общества на обновление (31%), а также приверженцы ЛДПР (32%) и КПРФ (27%) и респонденты, критически отзывающиеся о деятельности главы государства (27%).

27% опрошенных полагают, что революция дала толчок социальному развитию, 21% - что революция открыла новую эру в истории России. Однако 18% респондентов уверены, что революция стала катастрофой и препятствием на пути социально-экономического развития.

Решающий фактор Октябрьской революции, по мнению россиян, - тяжелое положение народа (43%). Еще 17% говорят о слабости правительственной власти, 11% - о политическом авантюризме.

Оценивая революцию как историческое явление, россияне расходятся во мнениях: 40% считают ее неизбежностью, еще 37% считают, что оправдать революцию невозможно.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 27 - 28 октября. Опрошены 1 тысяча 600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.