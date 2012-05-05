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Москва 24

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05 мая 2012, 21:53

6 мая вход на Манежную площадь будет закрыт

акции Манежная площадь шествия

Порядка 14 тысяч полицейских будут обеспечивать безопасность во время акций, которые пройдут в Москве 6 мая.

Как сообщает сайт ГУ МВД по Москве, ожидается, что наиболее массовыми из них будут следующие:

- Шествие с 16:00 до 19:30 с заявленной численностью до 5 тысяч человек от Калужской площади по улицам Большая Якиманка и Большая Полянка через Малый Каменный мост до Болотной площади, где состоится митинг. Принять участие в мероприятии можно будет после досмотра на 15 рамках металлодетекторов, которые будут установлены поперек тротуаров и проезжей части напротив дома 54 по ул. Большая Якиманка. Проход на митинг будет организован со стороны Большого и Малого Каменных мостов, где также будут установлены металлодетекторы.

- На Поклонной горе с 18:00 до 19:00 состоится массовое мероприятие с заявленным количеством участников 50 тысяч человек, посвященное годовщине создания Общероссийского народного фронта. Желающие принять участие смогут пройти к месту проведения мероприятия со стороны Триумфальной арки через Центральную площадь Парка Победы. Проход будет осуществляться через 45 рамок металлодетекторов.

В целом по городу 6 мая обеспечивать порядок будут 14 тысяч сотрудников московской полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников, сообщает сайт ведомства.

Кроме того сообщается, что в этот день Манежная площадь будет закрыта для доступа в связи с подготовкой парада Победы 9 мая.

"Призывы отдельных граждан собраться в этом месте нужно расценивать как провокации", - подчеркивают в московской полиции.

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