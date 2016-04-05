В Москве пройдет 10-я всемирная акция "День добрых дел"

Фото: hillel.ru

10 апреля в Москве пройдет благотворительная акция "День добрых дел". Это международный проект, в рамках которого ежегодно сотни тысяч волонтеров из разных стран объединяются , чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке.

В 2016 году акция пройдет в десятый раз одновременно в более чем 70 странах на пяти континентах земного шара. В России акции добра пройдут в Москве, а также Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Пензе, Красноярске и Саратове.

В этом году волонтеры "Дня добрых дел" в Москве смогут принять участие в любой из семи благотворительных акций:

покраска стен в стиле граффити Тушинской детской городской больницы;

выгул собак из приюта "Дубовая роща" (совместно с Фондом "Не просто собаки");

танцевальный флешмоб в ЦПКиО им. М.Горького (сбор пожертвований в пользу "Отделения социальный приют для детей и подростков в Альшеевском районе");

высадка кустарников в Гончаровском парке (совместно с "МосГорПарк");

уборка территории Тушинской детской городской больницы;

приготовление обеда для бездомных (совместно с Фондом "Друзья на улице");

уборка в "Центре лечебной педагогики".

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.

Напомним, акция проводится ежегодно с 2007 года. С момента запуска "Дня добрых дел" количество участников выросло с семи тысяч до одного миллиона в 2015 году по всему миру.

Московский "День добрых дел" 2016 года объединит студентов московских вузов, активистов молодежных некоммерческих организаций, известных общественных деятелей, а также всех желающих. Жители столицы могут присоединиться к числу волонтеров и стать частью масштабной акции добра. В проекте примут участие более 500 человек.



