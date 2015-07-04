В саду "Эрмитаж" проходит акция m24.ru "Сушка"

В Эрмитаже проходит акция "Сушка" от M24.ru

В саду "Эрмитаж" стартовала акция сетевого издания m24.ru и Академии Фотографии "Сушка".

Все пришедшие на "Сушку" в сад "Эрмитаж" могут с помощью прищепок повесить свои фотографии на обозрение гостей парка. В обмен можно будет забрать приглянувшуюся работу или отметить ее как понравившуюся с помощью стикера, который выдадут на входе. Авторы самых популярных фотографий получат призы от организаторов.

Выставка будет поделена на три части:

портретная фотография;

природа и живность;

стрит и репортаж.

Кроме того, в саду пройдет конкурс фотографий, а также все пришедшие на мероприятие смогут послушать лекции преподавателей Академии Фотографии. Подробное расписание программы можно посмотреть здесь.

"Сушка" – фотопроект Академии Фотографии родом из Санкт-Петербурга. Задумка основателей была в том, чтобы создать площадку для свободного обмена снимками и опытом между любителями и профессионалами. Результат первого мероприятия в 2011 году был настолько позитивным, что оно превратилось в регулярное.