Партия "Правое дело" сменит название и станет национал-патриотической

Андрей Дунаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Партия "Правое дело" планирует провести глубокий ребрендинг. Помимо изменения названия, партия сменит направленность и станет национал-патриотической.

На очередном съезде партии "Правое дело" обсуждается вопрос о смене политического курса, а также о смене названия партии, сообщает "Интерфакс".

"Мы становимся партией правой, правой - во всех смыслах этого слова", - сообщил журналистам лидер "Правого дела" Андрей Дунаев в перерыве съезда. По его мнению, изменение идеологии партии должно произойти в ближайшие шесть месяцев.

"Приступаем к обсуждению новой идеологии партии. В любом случае это будет глубокий ребрендинг, в том числе смена наименования, которая включает в себя не только смену названия", - отметил Дунаев.

Основные решения будут приняты на следующей сессии съезда. Предполагается, что она пройдет 15 декабря.

Члены партии в ходе заседания приняли резолюцию, в которой призвали партии как власти, так и оппозиции объединиться на требовании парламентской республики. По мнению делегатов, России необходимо перераспределить права между президентской властью и парламентом.

По одному из принципов "Правого дела" ни одна религия "не может быть приоритетной в России. Должны быть созданы условия для пересечения границ, как людям, "



Также Дунаев отметил, что партия продолжает сотрудничество с Иваном Охлобыстиным, несмотря на то, что Синод запретил священнику заниматься политикой.