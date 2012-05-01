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Акции

01 мая 2012, 17:43

На северо-западе Москвы прошла акция "Гражданский марш"

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Акция "Гражданский марш", которая прошла на северо-западе Москвы, завершилась без происшествий.

Как сообщает сайт ГУ МВД России по г. Москве, в шествии, стартовавшем в 13:00 у станции метро "Октябрьское поле", приняли участие около 400 человек.

"Его участники прошли от станции метро "Октябрьское поле" по улице Маршала Бирюзова, площади Академика Курчатова, улице Маршала Василевского до станции метро "Щукинская". После этого на улице Маршала Василевского, напротив дома 13, состоялся митинг, в котором приняли участие около 200 человек", - отмечается на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба московской полиции, "нарушений общественного порядка на мероприятии не допущено, московская полиция обеспечила правопорядок в полном объеме".

Ограничения движения транспорта в районе сняты.

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