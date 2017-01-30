Израиль не согласовал полеты из Жуковского в Тель-Авив

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Израиль не подтвердил подмосковному аэропорту Жуковский полеты в Тель-Авив, сообщает "Коммерсантъ".

Рейсы планировала выполнять компания "Уральские авиалинии", причем билеты уже продаются, но Израиль не согласовал полеты, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения – 35 частот на Москву в неделю.

По другим данным, Минтранс присвоил Жуковскому статус регионального, то есть аэропорт может пользоваться свободными квотами на полеты из регионов за рубеж.