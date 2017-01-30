Форма поиска по сайту

30 января 2017, 11:48

Транспорт

Израиль не согласовал полеты из Жуковского в Тель-Авив

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Израиль не подтвердил подмосковному аэропорту Жуковский полеты в Тель-Авив, сообщает "Коммерсантъ".

Рейсы планировала выполнять компания "Уральские авиалинии", причем билеты уже продаются, но Израиль не согласовал полеты, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения – 35 частот на Москву в неделю.

По другим данным, Минтранс присвоил Жуковскому статус регионального, то есть аэропорт может пользоваться свободными квотами на полеты из регионов за рубеж.

Ранее аналогичный спор возник с участием властей Таджикистана. Как считают власти страны, этот аэропорт относится к московскому авиационному узлу, а, следовательно, дополнительное рейсы в одностороннем порядке увеличат присутствие российских авиакомпаний на линии и, следовательно, стоит ввести ограничения.

Российская сторона, в свою очередь, утверждает, что "Жуковский" относится к Раменскому, а отказ принять российского перевозчика является прямым нарушением межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

Позже Россия и Таджикистан договорились о снятии запретов на полеты, но рейсы из Жуковского будут производиться на паритетной основе – ранее "Уральские авиалинии" в неделю совершали два рейса в Душанбе и в Худжанд, а теперь полеты будут совершаться в равных количествах авиакомпаниями "Таджик Эйр" и "Уральскими Авиалиниями".

аэропорты Жуковский Тель-Авив полеты авиа и аэропорты Израиль

Главное

