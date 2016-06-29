Теракт в аэропорту Стамбула: что произошло

Фото: AP/ТАСС/ Emrah Gurel

28 июня вечером в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле произошел теракт. В результате взрывов погибли 43 человека, свыше 100 получили ранения. Это второй крупный теракт в аэропорту Турции за полгода. Что произошло и кто виноват – в материале m24.ru.

Что произошло

Около 22:00 по московскому времени 28 июня в аэропорту Ататюрка в Стамбуле прогремело несколько взрывов. Они произошли на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта.

По последним данным, взрывы совершили трое смертников. Как сообщает ТАСС, они подъехали к терминалу на такси, а затем открыли огонь из автоматов по людям. После этого они привели в действие взрывные устройства.

Сообщается также, что одного из нападавших ранил полицейский, но террорист успел привести бомбу в действие. Власти Турции признали случившееся терактом.

Жертвы

По последним официальным данным, в результате взрывов погибли 43 человека, 39 из них уже опознаны. Более 140 получили ранения. Большинство пострадавших являются гражданами Турции. Они доставлены в различные больницы.

Во время теракта пострадал как минимум один россиянин. Представитель генерального консульства РФ в Стамбуле сообщил РИА Новости, что пострадавшим оказался Александр Лубнин, он ранен в ногу и также находится в больнице.

По данным ТАСС, большинство из пострадавших получили легкие ранения. Также есть раненые, которые находятся в тяжелом состоянии. Точных данных о пострадавших иностранных гражданах пока нет.

После взрывов уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что Стамбул не могут покинуть 15 детей из Татарстана. Оказалось, что детский танцевальный коллектив "Бисеринки" возвращался через Турцию с международного конкурса.

Позднее руководитель пресс-службы президента Татарстана Эдуард Хайруллин сообщил в своем Instagram, что никто из детей не пострадал, и они прилетят к Казань вечерним рейсом.

Кто виноват

По заявлению турецкого премьера Бинали Йылдырыма, исполнителями теракта в аэропорту Стамбула могли быть боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство".

"Первоначальные данные, которые сейчас есть у следствия, указывают на то, что теракт совершила группировка ИГ. Террористы прибыли в аэропорт на такси, открыли огонь, а потом подорвали себя", – цитирует его слова ТАСС.

Работа аэропорта и отмена рейсов

Сразу после взрывов полиция оцепила здание аэропорта, находящихся внутри людей эвакуировали. Ряд иностранных и местных авиакомпаний отменили рейсы в Стамбул. Сотрудники полиции обследовали здание терминала, досмотрели всех выходящих из терминала людей и проверили автомобили на парковке аэропорта.

По состоянию на утро 29 июня аэропорт открыт для пассажиров, а прерванное авиасообщение восстановлено. На входе в аэропорт сотрудники силовых ведомств проводят более тщательный досмотр багажа.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила три рейса в Стамбул из Шереметьева на 29 июня. Вылетевший накануне вечером в Стамбул самолет "Аэрофлота" вернулся в московский аэропорт Шереметьево.

По данным представителя "Аэрофлота", вечерний рейс авиакомпании из Москвы в Стамбул и обратно отменяется. Как сообщает Агентство "Москва", авикомпания выполнит первый рейс из Шереметьево в аэропорт Ататюрка 30 июня.

Также отменены три рейса Saudi Arabian Airlines из Шереметьева. На онлайн-табло Внукова рейсов "Аэрофлота" в Турцию не значится. Отменены два рейса авиакомпании Turkish Airlines. На онлайн-табло Домодедова информации об отмене рейсов нет.

Официальный представитель Росавиации сообщил ТАСС, что в российских аэропортах не будут вводить дополнительных мер безопасности после теракта в стамбульском аэропорту.

Теракт закрывает тему возобновления турпотока в Турцию – Клинцевич

Реакция

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, трагедия в стамбульском аэропорту "продемонстрировала темную сущность террористических организаций, целью которых становятся невинные люди", – цитирует его слова ТАСС.

Эрдоган заявил, что "теперь ждет демонстрацию более решительной позиции против террористов со стороны стран Запада, их руководства, парламентов, СМИ и общественных структур".

Госсекретарь США Джона Керри, заявил, что взрывы в Турции подчеркивают необходимость борьбы против международных террористических группировок. Оказать помощь в расследовании обстоятельств трагедии предложили спецслужбы США.

В адрес президента Турции и турецкого народа со всего мира приходят соболезнования.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков написал в своем Twitter: "Нам в России понятен ужас Стамбула, Брюсселя, Парижа. Склоняем головы. Соболезнуем. Помним".

"То, что происходит в Турции – это ужасно. Весь мир ошеломлен и находится в ужасе", – цитируют "Вести" слова Дональда Трампа.



Поддержку Турции в связи с терактом выразил и Евросоюз.

"Мы объединены в борьбе с терроризмом и будем поддерживать друг друга", – приводит слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель РИА Новости. Французский президент Франсуа Олланд осудил нападение в аэропорту Стамбула и выразил опасения, что в связи с терактами ситуация в Турции становится сложнее.

Найти и наказать организаторов атаки призвал генсек ООН Пан Ги Мун.