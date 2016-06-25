Рейс из Сочи в Москву отложили из-за трещины в лобовом стекле самолета

Фото: m24.ru

Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" не смог вылететь в Москву из Международного аэропорта Сочи из- за трещины на лобовом стекле, сообщат ТАСС.

Самолет должен был вылететь из Сочи в Москву в 23:10 24 июня. На рейс уже было зарегистрировано 227 пассажиров. Во время подготовки к вылету на лобовом стекле самолета обнаружили трещину. В связи с этим рейс отложили.

На ночь пассажирам предоставили гостиницу. Сейчас решается вопрос об их отправке в Москву.

22 июня рейс "Аэрофлота" Омск–Москва был задержан до 15:00 из-за неисправности самолета. По технической причине воздушное судно отстранили от полетов.