Около 30 рейсов задерживаются в аэропорту на Сахалине из-за метели

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды задержаны 30 рейсов

Около 30 рейсов задерживаются сегодня в аэропорту Южно-Сахалинска из-за погодных условий, сообщает МИА "Россия сегодня".

Согласно данным онлайн табло аэропорта, во вторник из-за метеоусловий задержано отправление 14 рейсов, также в аэропорт не прибыли 15 рейсов. Среди них рейсы в Москву, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, на Курилы, в Токио (Япония).

Отмечается, что рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы отправлен на запасной аэродром в Хабаровск, рейс авиакомпании "S7" вернулся на запасной аэродром во Владивосток.

Между тем, как сообщается на сайте аэропорта, по состоянию на 7.00 (00.00 мск) 24 марта аэропорт "Южно-Сахалинск" открыт. Экипажи воздушных судов будут самостоятельно принимать решения о выполнении полетов при данных погодных условиях".

Сегодня погода в регионе взяла курс на улучшение, однако в нескольких районах острова, а также в Южно-Сахалинске еще возможны снег, местами сильный, сильная метель при ветре до 25 метров в секунду, и с ухудшением видимости до 500 метров и менее.