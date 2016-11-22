Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 10 рейсов в Москву и обратно в связи с забастовкой профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя компании.

23 ноября будет отменено три рейса из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно, а также два рейса из Мюнхена и обратно.

В компании отметили, что из 876 полетов, отмененных по всему миру в связи с забастовкой, 51 рейс должен был отправиться по дальнемагистральному маршруту. Забастовка коснется почти 100 тысяч пассажиров в разных странах.

Перевозчик порекомендовал пассажирам проверять статус рейсов до выезда в аэропорты.

Пассажиры отмененных рейсов могут бесплатно поменять дату вылета или отменить бронирование. Кроме того, все пассажиры, путешествующие в среду, 23 ноября, на рейсах авиакомпаний Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS или Brussels Airlines) также могут один раз поменять дату вылета, независимо от того, отменен ли рейс или нет. Пассажиры, путешествующие по Германии, могут поменять свои авиабилеты на железнодорожные билеты.