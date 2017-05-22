Компьютерный сбой парализовал работу крупнейших аэропортов Австралии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сотни пассажиров не могут вылететь из крупнейших аэропортов Австралии из-за серьезного компьютерного сбоя, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Уточняется, что на международных рейсах возникли проблемы с регистрацией пассажиров: судя по всему, из строя вышла общая компьютерная программа системы паспортного контроля, с помощью которой автоматически проверяются документы.

Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в международных аэропортах Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Сотрудники некоторых авиалиний проверяют документы у пассажиров вручную, однако на это уходит гораздо больше времени, чем обычно.