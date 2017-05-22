Компьютерный сбой парализовал работу крупнейших аэропортов Австралии

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Сотни пассажиров не могут вылететь из крупнейших аэропортов Австралии из-за серьезного компьютерного сбоя, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Уточняется, что на международных рейсах возникли проблемы с регистрацией пассажиров: судя по всему, из строя вышла общая компьютерная программа системы паспортного контроля, с помощью которой автоматически проверяются документы.
Проблемы с регистрацией пассажиров возникли в международных аэропортах Сиднея, Мельбурна и Брисбена. Сотрудники некоторых авиалиний проверяют документы у пассажиров вручную, однако на это уходит гораздо больше времени, чем обычно.
Вирус поражал системы, шифруя данные. За разблокировку устройств хакеры требовали выкуп. Глобальную атаку случайно остановил один программист, проводивший эксперимент над поведением вредоносной программы.
В России целью киберпреступников стали компьютеры операторов сотовой связи, "Сбербанка", РЖД, МЧС, МВД, Следственного комитета и других крупных организаций. Вирус поразил более 300 тысяч компьютеров по всей планете.