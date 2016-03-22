Аэропорты Москвы готовы к нагрузкам при проведении ЧМ-2018

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные аэропорты готовы к пиковым нагрузкам, которые могут возникнуть во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании Совета Федерации.

"Сегодня ведется масштабная работа по модернизации аэропортов в городах-организаторах. Сегодня задействовано 13 аэропортов. Конечно, основная нагрузка со стороны участников и гостей чемпионата ляжет на три аэропорта московского авиационного узла: "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В скором времени появится и четвертый. Я имею в виду аэропорт "Раменское". Мы подумаем как его имплементировать в общую транспортную схему", – цитирует Соколова МИА "Россия сегодня".

По словам министра, эти нагрузки будут схожи с теми, которые аэропорты испытывают после окончания детских летних каникул.

Всего в транспортную инфраструктуру при подготовке к турниру планируется вложить 330 миллиардов рублей. Это самая затратная статья федеральной целевой программы. 151,5 миллиарда будет выделено из федерального бюджета, 34 миллиарда – вложения субъектов РФ и 146 миллиардов рублей власти рассчитывают привлечь в строительство объектов за счет внебюджетных источников.

Соколов отметил, что в настоящее время все мероприятия по подготовке транспортной системы к чемпионату мира реализованы на треть.

Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Госдуме может быть принят правительственный законопроект о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. В данный законопроект будет внесена поправка, согласно которой зрители ЧМ будут иметь право на безвизовый въезд в Россию при наличии идентификационных удостоверений, так называемого fan ID.