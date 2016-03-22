В аэропорту Брюсселя прогремели два взрыва

Аэропорт Брюсселя закрыт после взрывов

Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя, есть раненые, передает МИА "Россия сегодня".

Местные СМИ предполагают, что причиной мог стать теракт. По предварительным данным, в результате 11 человек погибли и 20 пострадали. Также известно, что взрывы произошли в зале вылетов аэропорта.

В результате ЧП выбита часть стекол на фасаде здания, из терминала эвакуируют людей. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. На место взрыва прибывают пожарные, кареты скорой помощи и полиция.

Телеканал "Москва 24" отмечает, что из столицы в Брюссель летит пассажирский самолет. Все прибывающие рейсы перенаправляют в другие города и, возможно, борт из Москвы не станет исключением.