"Аэроэкспресс" не намерен повышать цены на билеты в 2017 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Цена билетов на аэроэкспрессы в 2017 году останется на прежнем уровне, заявил на пресс-конференции исполнительный директор перевозчика Валерий Федоров.

"По следующему году, конечно, нужно ориентироваться на ситуацию с общими экономическими показателями, но, по предварительной модели, которую мы закладываем в операционную деятельность компании, такой меры не потребуется", – цитирует Федорова корреспондент m24.ru.

Он уточнил, что до конца текущего года повышения цен также не произойдет.

Ранее Федоров сообщил, что во всех поездах и терминалах "Аэроэкспресс" появился бесплатный Wi-Fi. Провайдером интернета в аэроэкспрессах стал оператор московского метро "МаксимаТелеком".

ООО "Аэроэкспресс" – единственный оператор железнодорожных перевозок пассажиров в столичные аэропорты. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 миллионов человек – на 22 процента меньше, чем в 2014 году.

