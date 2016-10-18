"Аэроэкспресс" не намерен повышать цены на билеты в 2017 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Цена билетов на аэроэкспрессы в 2017 году останется на прежнем уровне, заявил на пресс-конференции исполнительный директор перевозчика Валерий Федоров.
"По следующему году, конечно, нужно ориентироваться на ситуацию с общими экономическими показателями, но, по предварительной модели, которую мы закладываем в операционную деятельность компании, такой меры не потребуется", – цитирует Федорова корреспондент m24.ru.
Он уточнил, что до конца текущего года повышения цен также не произойдет.
Ранее Федоров сообщил, что во всех поездах и терминалах "Аэроэкспресс" появился бесплатный Wi-Fi. Провайдером интернета в аэроэкспрессах стал оператор московского метро "МаксимаТелеком".