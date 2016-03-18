"Аэроэкспресс" может запустить движение в аэропорт Жуковский

Фото: ramport.aero

"Аэроэкспресс" рассматривает возможность запуска движения в четвертый аэропорт столицы – Жуковский, сообщает ТАСС.

"Мы обсуждали с коллегами из аэропорта "Раменское" (окончательное название аэропорта будет Жуковский – прим. ред.) возможность нашего участия в проекте, но мы как перевозчик не занимаемся созданием инфраструктуры. Решения о строительстве железнодорожных подходов к этому аэропорту пока нет, источников финансирования – тоже. Обсуждать вопрос участия в этом проекте можно будет после начала строительства соответствующей инфраструктуры", – сказал исполнительный директор компании Алексей Сорокин.

"Это наш город": В Жуковском протестировали новый аэропорт

15 марта открылся пассажирский терминал аэропорта Жуковский площадью более 17 тысяч квадратных метров. В первый месяц круглосуточной работы он обслужит 50–60 тысяч пассажиров, а за год до 2 миллионов человек.

В рамках второго этапа строительства аэрогавани планируют расширить первый и построить второй пассажирский терминал. Их общая площадь составит 60 тысяч квадратных метров.

После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году Раменское обеспечит пропускную способность 12 миллионов пассажиров и обработку 40 тысяч тонн грузов в год.

В первое время доехать до аэропорта можно будет на электричке с Казанского вокзала и далее автобусом до Жуковского.

Также от станции метро "Котельники" каждые 30 минут будут ходить автобусы. На территории транспортно-пересадочного узла пассажиры смогут зарегистрировать и сдать багаж.

В сентябре РЖД планирует открыть ближайшую к аэропорту платформу "Отдых", на которой будут останавливаться поезда "Спутник". От нее до Жуковского проследуют автобусы-шаттлы. Таким образом, время в пути до аэровокзала составит 45 минут.