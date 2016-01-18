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18 января 2016, 12:36

Авиа и аэропорты

В московских аэропортах задерживаются три рейса в Волгоград

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

В столичных аэропортах задерживаются три рейса в Волгоград, где сейчас сильный туман, сообщает ТАСС.

"На прилет задерживаются три рейса: два из Шереметьева и один из Домодедова. Соответственно, они же задерживаются и на вылет из Волгограда", – сказала пресс-секретарь авиаузла Татьяна Фомичева. Она отметила, что аэропорт Волгограда готов принимать и выпускать самолеты, однако решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна.

Сейчас в районе волгоградского аэропорта сплошная облачность и туман. Вертикальная видимость составляет 60 метров, а горизонтальная – 100 метров. Температура воздуха держится около нулевой отметки.

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