Почти 20 рейсов отменили в столичных аэропортах

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Около 20 рейсов отменили в столичных аэропортах в среду, 17 мая.

По данным онлайн-табло аэропортов на 12:00 по московскому времени, в Домодедове отменен вылет семи рейсов, в том числе в Белгород, Калининград, Пензу и Ереван. Еще девять рейсов в Москву задерживаются, в том числе из Симферополя, Антальи и Вены.

Кроме того, в аэропорту отменен прилет четырех рейсов. Еще 34 рейса прибыли в Москву с опозданием, и 10 – задерживаются.

В Шереметьеве отменили шесть рейсов из Таллина, Мурманска, Бургаса и Кемерово. Еще четыре рейса задерживаются. Из Москвы отменены два рейса в Таллин и один в Бургас. С опозданием планируют вылететь два рейса в Копенгаген и один в Краснодар.

Во Внукове отменено и задержано по одному рейсу. Из Жуковского самолеты летают по расписанию.