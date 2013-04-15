Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля 2013, 18:44

Транспорт

Завалы посылок в аэропортах сократили в полтора раза

"Почта России" в 1,5 сократила скопления посылок в аэропортах Москвы

"Почта России" в полтора раза сократила скопления посылок в столичных аэропортах, сообщается на официальном сайте компании. Число сотрудников почты в аэропортах увеличили, и каждые сутки накопившиеся "завалы" писем и посылок сокращаются на 24 тонны.

Вместе с тем ситуация с таможенным досмотром отправлений остается очень сложной. Сейчас в терминалах Домодедово остатки составляют примерно 10 тонн, а в Шереметьево - 153 тонны.

Ссылки по теме


Напомним, на прошлой неделе на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном покупки россиян в интернет-магазинах. В связи с этим в четверг, 11 апреля, аэропорт Шереметьево заявил, что не будет принимать международную почту в течение пяти дней. В тот же день "Почта России" и Федеральная таможенная служба сумели договориться о разборе посылок, застрявших в столичных аэропортах. Было решено открыть в пункте досмотра отправлений новое рабочее место для проверки писем с товарными вложениями. Это должно было увеличить количество обработанных писем на 25%.

Сайты по теме


аэропорты Почта России посылки авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика