Завалы посылок в аэропортах сократили в полтора раза

"Почта России" в 1,5 сократила скопления посылок в аэропортах Москвы

"Почта России" в полтора раза сократила скопления посылок в столичных аэропортах, сообщается на официальном сайте компании. Число сотрудников почты в аэропортах увеличили, и каждые сутки накопившиеся "завалы" писем и посылок сокращаются на 24 тонны.

Вместе с тем ситуация с таможенным досмотром отправлений остается очень сложной. Сейчас в терминалах Домодедово остатки составляют примерно 10 тонн, а в Шереметьево - 153 тонны.

Напомним, на прошлой неделе на местах международного почтового обмена скопилось около 500 тонн почтовых отправлений из-за рубежа, в основном покупки россиян в интернет-магазинах. В связи с этим в четверг, 11 апреля, аэропорт Шереметьево заявил, что не будет принимать международную почту в течение пяти дней. В тот же день "Почта России" и Федеральная таможенная служба сумели договориться о разборе посылок, застрявших в столичных аэропортах. Было решено открыть в пункте досмотра отправлений новое рабочее место для проверки писем с товарными вложениями. Это должно было увеличить количество обработанных писем на 25%.