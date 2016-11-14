ФАС будет устанавливать тарифы в аэропортах минимум на три года

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Федеральной антимонопольной службе предоставили право устанавливать тарифы и сборы в аэропортах на три года и более, сообщает ТАСС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, сейчас такие сборы и тарифы устанавливаются антимонопольной службой в предварительном порядке и затем могут меняться в зависимости от разных факторов. Теперь тарифы будут действовать в течение трех лет.

При установлении тарифов будет учитываться стоимость различных услуг в аналогичных аэропортах. Это позволит избежать необоснованных затрат и роста нагрузки на потребителей.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь отметил, что новая мера поможет обеспечить стабильные условия работы для потенциальных инвесторов в аэропорты. По его словам, японские компании уже проявили интерес к аэропорту Хабаровска. Также их интересуют города, где пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году, в частности, Ростов-на-Дону.