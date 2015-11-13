Пассажиров просят забирать свой багаж из Египта в течение трех суток

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Министерство транспорта призывает пассажиров, возвращающихся из Египта, забирать свой багаж из аэропортов в течение трех дней после получения извещения о его прибытии. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Если в течение указанного срока пассажиры не смогут выполнить данное условие, то весь маркированный багаж будет передан на доставку "Почтой России" до места жительства гражданина", - сообщает ведомство.

В Минтрансе напомнили, что на сайте аэропорта Внуково работает сервис поиска багажа по бирке и ФИО пассажира.

Всего с момента приостановления авиасообщения с Египтом в аэропорт Внуково прибыло 17 грузовых самолетов Минобороны, МЧС и грузовой компании Волга-Днепр. Привезено около 300 тонн или 17 тысяч мест багажа. В зависимости от аэропорта прилета часть багажа остается во Внуково, часть доставляется в Домодедово и Шереметьево.

"Пассажиры, проживающие в Московском регионе, могут получить свой багаж круглосуточно в зале прилета терминала А и В, в зависимости от того, в какой терминал был совершен прилет из Египта. До настоящего момента багаж не забрали 1624 пассажира", - добавили в ведомстве.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321. Предложение было одобрено президентом.