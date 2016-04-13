Brussels Airlines отменила в среду около 50 рейсов из-за забастовки диспетчеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания Brussels Airlines отменила в среду около 50 авиарейсов в аэропортах Брюсселя и Шарлеруа, в том числе по маршруту Брюссель-Москва-Брюссель. Об этом сообщает официальный сайт аэропорта Завентем.

По данным издания Le Soir, часть рейсов была отменена из-за забастовки авиадиспетчеров. Сотрудники аэровокзала недовольны договоренностью между одним из профсоюзов и администрацией диспетчерской службы Belgocontrol о новых условиях работы.

В связи со сложившейся ситуацией перевозчик предлагает пассажирам бесплатно обменять билеты на более поздние даты вылета.

Напомним, авиасообщение с Брюсселем было приостановлено после терактов 22 марта. Тогда произошло два взрыва у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. Погибли 34 человека.

Аэропорт Брюсселя был полностью закрыт. Железнодорожное сообщение с воздушной гаванью также было приостановлено.