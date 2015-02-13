Прогулки по Москве: что смотреть между Соколом и Аэропортом

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

M24.ru совместно с интернет-проектом "Прогулки по Москве" продолжает рубрику, в которой рассказывает о нетипичных интересных местах в городе для пеших прогулок.

Мы уже публиковали путеводители по любопытной спальной окраине Восточное Бирюлево, бывшей Немецкой слободе на Бауманской и уютной Олимпийской деревне. На очереди - районы-соседи Сокол и Аэропорт. Мы прогуляемся по Поселку художников, взглянем на старый хлебозавод и узнаем, где жил циркач Юрий Дуров.

Недавно мы уже рассказывали о достопримечательностях района Сокол. В этом выпуске - новый маршрут, в котором есть и часть района Аэропорт.

Сокол и Аэропорт - соседние районы, расположенные на севере Москвы. Спальными окраинами (да и вообще окраинами) их не назовешь: совсем рядом, по нынешним меркам, находится Третье транспортное кольцо, немного дальше - Тверская улица.

Здесь обычные блочные здания соседствуют с интересными постройками советской эпохи и даже деревянными - считай, деревенскими, – домиками.

Алиса, жительница района Аэропорт : "Я живу в районе Аэропорт, на улице Усиевича. А училась чуть дальше по Ленинградке - в Московском авиационном институте. Сокол для меня всегда был родным местом, еще до поступления в вуз. Мы с друзьями часто гуляли по Поселку художников, ходили вдоль Ленинградки. Потом, правда, проспект начали ремонтировать, там стало немного неуютно. Но, думаю, скоро все наконец вернется на свои места"

: "Я живу в районе Аэропорт, на улице Усиевича. А училась чуть дальше по Ленинградке - в Московском авиационном институте. Сокол для меня всегда был родным местом, еще до поступления в вуз. Мы с друзьями часто гуляли по Поселку художников, ходили вдоль Ленинградки. Потом, правда, проспект начали ремонтировать, там стало немного неуютно. Но, думаю, скоро все наконец вернется на свои места"

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Поселок художников, между улицами Алабяна и Панфилова

Поселок художников находится в десяти минутах неспешной ходьбы от Ленинградского проспекта. Место приходится по душе тем, кто ищет тихий деревенской уют и при этом не хочет покидать пределы Москвы. Поселок художников построили в 20-х годах прошлого века, скопировав популярную в архитектуре того времени концепцию города-сада (Небольшое поселение, сочетающее черты города и деревни. Промышленные предприятия по задумке находятся за чертой города-сада). В поселке восемь улиц и все кроме одной названы в честь художников - Брюллова, Сурикова, Поленова, Шишкина, Левитана.

Поселок сохранился не полностью.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Здание сельсовета

Еще в 30-х часть территорий изъяли для постройки домов для сотрудников НКВД, в 1938 на месте сквера построили роддом, два дома разрушили во время войны. В конце 90-х часть домов снесли и построили на их месте особняки, которые входили в списки самых дорогих зданий Москвы. Правда, большая часть исторических домов все-таки сохранилась.

Помимо жилых домов в поселке находится сельсовет, где работает руководство поселка, и музей, в котором собирают все, связанное с историей московской деревни.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Конструктивистские общежития, Головановский переулок 6/21 к 3

Памятник Ленину

Восемь одинаковых зданий в конструктивистском стиле построили в 1935 году. Исторически там располагались студенческие общежития. Сейчас осталось всего четыре дома, где тоже живут иногородние учащиеся Московского государственного университета инженерной экологии. С тех же времен напротив общежитий остался серебристый памятник Ленину. Раньше эта территория считалась окраиной Москвы, сейчас - один из престижных районов города.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Кинотеатр "Баку", улица Усиевича, 12/14

Бывший кинотеатр "Баку" несколько лет назад сделали киноконцертным комплексом. На втором этаже смотрят фильмы (в репертуаре - новинки отечественного проката), а на первом отдыхают в одном из трех ресторанах. Билеты в кино не превышают ценник в 250 рублей, а на сайте кинотеатра работает форум, где зрители интересуются о премьерах, а сотрудники, кажется, отвечают на каждый, даже самый очевидный вопрос.

Дмитрий, житель района Аэропорт : "Когда я учился в школе, мы постоянно приходили в этот кинотеатр после уроков. И, вообще-то, вместо уроков тоже. Рядом с "Баку" раньше был "Макдональдс", мы его просто обожали - там всегда было пусто, и мы никогда не стояли в очереди, но его закрыли. Говорят, из-за того, что об этом "Макдональдсе" никто не знал, и посетителей было слишком мало".

: "Когда я учился в школе, мы постоянно приходили в этот кинотеатр после уроков. И, вообще-то, вместо уроков тоже. Рядом с "Баку" раньше был "Макдональдс", мы его просто обожали - там всегда было пусто, и мы никогда не стояли в очереди, но его закрыли. Говорят, из-за того, что об этом "Макдональдсе" никто не знал, и посетителей было слишком мало".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Хлебозавод №18, Часовая улица, 6

Во дворах на Часовой стоит старый хлебозавод с достаточно привлекательной оригинальной эмблемой на воротах. Рядом в ларьке продают дешевую продукцию завода - батоны, черный хлеб и выпечка. Местные уверяют, что хлеб тут всегда свежий и вкусный, а продавцы дружелюбные.

Рита, жительница района Аэропорт : "Живу неподалеку от хлебозавода, так что очень часто прогуливаюсь до него с коляской, пока ребенок спит. Покупаем хлеб, булки - хорошее качество, семья довольна".

: "Живу неподалеку от хлебозавода, так что очень часто прогуливаюсь до него с коляской, пока ребенок спит. Покупаем хлеб, булки - хорошее качество, семья довольна".

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Памятник Эрнсту Тельману, одноименная площадь у метро "Аэропорт"

Эрнст Тельман - лидер немецких коммунистов и политический оппонент Гитлера, который умер в 1944 году в Бухенвальде. Памятник борцу с фашизмом установили на Аэропорту в 1986 году, спустя ровно сто лет после его рождения.

Раньше от памятника можно было напрямую пройти во дворы района, теперь же за спиной Тельмана стоит торговый центр. Кстати, издалека фигура на постаменте напоминает Ленина: на памятнике похожая кепка и типичный для советского вождя жест. Особенно легко принять Тельмана за Ленина, когда едешь по Ленинградскому шоссе и бросаешь беглый взгляд в сторону монумента.

Кирилл, житель района Аэропорт : "На площади Эрнста Тельмана, что возле метро, всегда людно. Кто-то приезжает в торговый центр, а кто-то - учиться. Рядом находится Московский автомобильно-дорожный институт"

: "На площади Эрнста Тельмана, что возле метро, всегда людно. Кто-то приезжает в торговый центр, а кто-то - учиться. Рядом находится Московский автомобильно-дорожный институт"

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Улица Усиевича

Мемориальная доска Дурову

Вдоль улицы Усиевича, параллельной Ленинградскому проспекту, тянется вереница типовых жилых домов. Интересно, что у каждого из них богатая история: здесь в советское время селились члены Союза писателей, композиторов и прочие деятели культуры.

В районе Аэропорт жили композитор Микаэл Таривердиев, автор музыки к фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "17 мгновений весны".

Во дворах неподалеку от улицы Усиевича проживали Всеволод Санаев, Леонид Гайдай, Татьяна Пельтцер. Правда, мемориальная доска висит только на том доме, где жил Юрий Дуров.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Деревенская изба, улица Усиевича, 1А

За деревянным забором одного из дворов Аэропорта скрывается настоящая деревенская изба. Это дом летчика-испытателя Александра Жукова, который трудился в свое время на Центральном аэродроме.

В 1940-х все дома вокруг были деревянными, но до нашего времени сохранился только этот.

Анна Теплицкая, Екатерина Кадушкина