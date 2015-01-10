Рейс "Новосибирск - Москва" задержали из-за сильного снегопада

Рейс "Новосибирск - Москва" задержали из-за снегопада

Из-за снегопада пассажирам рейса "Новосибирск - Москва" пришлось провести больше трех с половиной часов на взлетно-посадочной полосе во Внукове, сообщает телеканал "Москва 24".

Утром самолет должен был прибыть в аэропорт Домодедово. Но там не успели убрать снег, поэтому лайнер совершил вынужденную посадку во Внукове. Однако пассажирам не позволили выйти из салона и долгое время не сообщали, что происходит. Некоторое время спустя людей попросили пересесть в автобус, а затем вернуться в салон самолета. Некоторые отказались это сделать.

Как выяснилось, лайнер собирались дозаправить и отправить по месту назначения - в Домодедово. Но тем, кто не захотел лететь по маршруту "Москва-Москва", все-таки разрешили самим выбираться из Внукова.

"Рейс был задержан по метеоусловиям в аэропорту Домодедово, и командир принял решение произвести посадку в аэропорту Внуково. В настоящий момент пассажиры высажены из самолета, и те из них, кто захочет добраться до Домодедово, не дожидаясь улучшения метеоусловий, могут воспользоваться этим правом», - сообщил руководитель пресс-службы "Уральские авиалинии" Сергей Антонов.

Правда, чтобы забрать багаж, пассажирам все равно пришлось доехать до Домодедова. В итоге незапланированное путешествие уже после приземления заняло порядка шести часов.

Напомним, за сутки в городе выпало около 40 процентов месячной нормы осадков. С последствиями московского снегопада борются 14 тысяч единиц спецтехники и 35 тысяч дворников.