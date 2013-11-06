В обновленных пригородных электричках увеличат число вагонов

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти планируют полностью обновить парк пригородных электричек в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании, посвященном перспективам развития железнодорожного сообщения на территории региона.

Сейчас областной подвижной состав насчитывает 418 поездов по 11 вагонов каждый. Примерно треть электричек не отвечает современным требованиям, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Так, пригородные поезда часто переполнены, в них отсутствуют туалеты и система кондиционирования воздуха.

По словам губернатора Подмосковья, власти планируют дополнительно закупить 106 поездов. Новый вагоны будут производить на Демиховском машиностроительном заводе, расположенном в Московской области.

Кроме того, обсуждается возможность увеличения числа вагонов в пригородных электричках с 11 до 14. Это, в свою очередь, повлечет за собой удлинение платформ. Андрей Воробьев отметил, что эти меры поспособствуют снижению напряженности в часы пик и обеспечат более комфортные условия для пассажиров.

Средства для обновления подвижного состава выделят из федерального и регионального бюджетов, а также будут привлечены средства частных инвесторов.

Также за пять лет планируется отремонтировать около 400 железнодорожных платформ. Их оборудуют с учетом современных требований по обеспечению комфортных условий для пассажиров.

Отдельно на совещании обсуждался вопрос модернизации аэропорта Жуковский. По мнению губернатора, для реализации всего потенциала авиаузла необходимо построить инфраструктуру для размещения там компаний-лоукостеров.

Сейчас достигнута договоренность с компанией "Добролет", которая хотела бы разместиться на территории Жуковского.

Для обеспечения регулярного железнодорожного сообщения между аэропортом и Жуковским от платформы "Отдых" проложат дорогу длиной 3,5 километра. Здесь будет запущен аэроэкспресс.

Андрей Воробьев подчеркнул, что на данный момент уже достигнута договоренность с государственной корпорацией "Ростехнологии" о строительстве на территории аэропорта пассажирского терминала. Работы по модернизации аэропорта могут быть завершены в течение 18 месяцев, добавил он.