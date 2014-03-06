Охранников в аэропортах обеспечат огнестрельным оружием до конца года

До конца года охранникам в аэропортах выдадут огнестрельное оружие

До конца этого года охранникам в аэропортах выдадут огнестрельное оружие, сообщил замглавы Ространснадзора Владимир Черток.

"Это будут электрошокеры или оружие, которое применяют в частных охранных предприятиях", - рассказал в эфире радио "Москва FM" зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров.

Кроме того, планируется создать единое охранное подразделение на транспорте, которое будет обеспечивать безопасность пассажиров, добавил он.

"На сегодняшний день в аэропорту работают несколько охранных подразделений: вневедомственная полиция, линейный отдел полиции и частные охранные предприятия. Они независимы друг от друга. Мы хотим создать единую команду, транспортную полицию, которая будет обеспечивать безопасность с правом досмотра пассажиров", - сказал Гончаров.

Как ранее сообщал M24.ru, правительство России разработало перечень оружия для создаваемых подразделений транспортной безопасности. Проект постановления размещен на едином портале нормативных правовых актов.

Охранникам, работающим на вокзалах, в аэропортах и портах, предлагается выдавать пистолеты или револьверы. Работникам на внешних постах транспортных объектов дополнительно выдадут гладкоствольные ружья с боевыми патронами и резиновыми пулями.

Кроме того, охранникам выдадут резиновые дубинки, наручники и средства для принудительной остановки автомобилей. Для безопасности сотрудников транспортной безопасности снабдят бронежилетами и касками.