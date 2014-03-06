Охранников в аэропортах обеспечат огнестрельным оружием до конца года

До конца этого года охранникам в аэропортах выдадут огнестрельное оружие, сообщил замглавы Ространснадзора Владимир Черток.
"Это будут электрошокеры или оружие, которое применяют в частных охранных предприятиях", - рассказал в эфире радио "Москва FM" зампредседателя комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров.
Кроме того, планируется создать единое охранное подразделение на транспорте, которое будет обеспечивать безопасность пассажиров, добавил он.
"На сегодняшний день в аэропорту работают несколько охранных подразделений: вневедомственная полиция, линейный отдел полиции и частные охранные предприятия. Они независимы друг от друга. Мы хотим создать единую команду, транспортную полицию, которая будет обеспечивать безопасность с правом досмотра пассажиров", - сказал Гончаров.
Ссылки по теме
- Двери школ в целях безопасности предлагают закрывать во время занятий
- Госдума намерена ужесточить правила хранения оружия
Как ранее сообщал M24.ru, правительство России разработало перечень оружия для создаваемых подразделений транспортной безопасности. Проект постановления размещен на едином портале нормативных правовых актов.
Охранникам, работающим на вокзалах, в аэропортах и портах, предлагается выдавать пистолеты или револьверы. Работникам на внешних постах транспортных объектов дополнительно выдадут гладкоствольные ружья с боевыми патронами и резиновыми пулями.
Кроме того, охранникам выдадут резиновые дубинки, наручники и средства для принудительной остановки автомобилей. Для безопасности сотрудников транспортной безопасности снабдят бронежилетами и касками.