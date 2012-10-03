Томский аэропорт не может принять четыре рейса из Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Из-за тумана томский аэропорт "Богашево" не может принять четыре рейса из Москвы и один из Нижневартовска. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэровокзала, самолеты перенаправлены на запасные аэродромы.

Прилет самолета авиакомпании "Ю Тэйр" задерживается на 5 часов, ожидаемое время посадки в Томске - 10:30 (07:30 по московскому времени).

Задержка самолета компании "Трансаэро" составит 6 часов - ожидаемое время прилета 12:00 (09:00 по московскому времени).

Компания "S7" задержит самолет на 3 часа 15 минут, ожидаемое время прилета в Томск - 10:00 (07:00 по московскому времени).

Самолет "Аэрофлота" прибудет в Томск с опозданием в 4 часа 15 минут - в 12:00 (09:00 по московскому времени).

Самолет компании "ТомскАвиа" сообщением Нижневартовск-Томск прилетит в 10:40 с опозданием в 1 час 20 минут.

Соответственно задерживается и вылет обратных рейсов.