Томский аэропорт не может принять четыре рейса из Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС
Из-за тумана томский аэропорт "Богашево" не может принять четыре рейса из Москвы и один из Нижневартовска. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэровокзала, самолеты перенаправлены на запасные аэродромы.
Прилет самолета авиакомпании "Ю Тэйр" задерживается на 5 часов, ожидаемое время посадки в Томске - 10:30 (07:30 по московскому времени).
Задержка самолета компании "Трансаэро" составит 6 часов - ожидаемое время прилета 12:00 (09:00 по московскому времени).
Компания "S7" задержит самолет на 3 часа 15 минут, ожидаемое время прилета в Томск - 10:00 (07:00 по московскому времени).
Самолет "Аэрофлота" прибудет в Томск с опозданием в 4 часа 15 минут - в 12:00 (09:00 по московскому времени).
Самолет компании "ТомскАвиа" сообщением Нижневартовск-Томск прилетит в 10:40 с опозданием в 1 час 20 минут.
Соответственно задерживается и вылет обратных рейсов.