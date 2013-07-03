На развитие аэропортов Московского авиаузла потратят 511 млрд рублей

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На развитие аэропортов Московского авиаузла могут потратить 511 млрд рублей, из них 308 млрд рублей - на развитие внешней наземной инфраструктуры.

Об этом говорится в отчете консультантов правительства России, подготовленном к совещанию по развитию Московского авиатранспортного узла.

Как уточняет "Интерфакс", консультанты предполагают, что для развития аэропортов будут использоваться прямые займы, выпуск облигаций, средства Пенсионного фонда, инвестиционных фондов и частных инвесторов.

При этом сроки кредитных линий могут составлять 15 лет.

Добавим, аналитики разработали семь сценариев развития Московского авиационного узла - от сохранения текущего положения до увеличения пропускной способности до 143,9 миллионов пассажиров в год. Соответствующий доклад был представлен на совещании у президента Владимира Путина.

Согласно первому варианту предлагается инвестировать только в дополнительные пассажирские терминалы Домодедово и Шереметьево площадью около 350 тысяч квадратных метров.