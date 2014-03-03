Форма поиска по сайту

03 марта 2014, 02:15

Транспорт

С Камчатки в Москву не смогли вылететь 179 авиапассажиров

Фото: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, 2 марта, 179 пассажиров самолета "Боинг-767" авиакомпании "Аэрофлот" по технической причине не смогли вылететь по маршруту Петропавловск-Камчатский-Москва. Рейс перенесен на понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Пассажиры, не вылетевшие в воскресенье в столицу, будут отправлены дополнительным рейсом", - говорится в сообщении.

"Представитель "Аэрофлота" запросил из столицы другой борт, который прибудет на полуостров в понедельник, 3 марта. Это будет либо борт большей вместимости, либо дополнительный рейс", - рассказал заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

По его словам, все нуждающиеся пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием.

